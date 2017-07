John de Mol definitief eigenaar van SBS

Mediaconcern

De Mol bezat al radiozenders als Radio 538, Veronica en Sky Radio en wil een breder mediaconcern optuigen. Daarvoor heeft hij ook de Telegraaf Media Groep (TMG) in het vizier. De kans dat hij ook dat bedrijf in handen krijgt, is klein. De meerderheid van de aandelen TMG is al in handen van het Vlaamse Mediahuis en de huidige grootaandeelhouder, de familie Van Puijenbroek, die ook een bod hebben gedaan.