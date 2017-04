Kamp: Nederland moet permanent in G20

Quote We zijn de zeventiende economie ter wereld, onze export zit in de mondiale top vijf. We horen in de G20. Minister Kamp (Economische Zaken) Volledig scherm De G20 praat dit jaar voor het eerst specifiek over internet en de digitale economie. Minister Kamp schuift daarom aan. © ANP In de G20 vergaderen twintig economische zwaargewichten sinds 1999 ieder jaar over tal van zaken. Hoewel de Nederlandse economie qua gewicht ruimschoots kwalificeert - met ons nationale inkomen van bijna €770 miljard vormen we de zeventiende economie - zijn we geen vast lid.



Volgens minister Kamp dient daar gauw verandering in te komen. ,,Bij de volgende G20-reshuffle is het logisch dat Nederland permanent lid wordt," meent Kamp. ,,Dat zou de inzet van een volgend Kabinet moeten zijn."



Momenteel is Nederland voor een uitnodiging afhankelijk van andere G20-landen. Die kwam in 2010 voor het laatst, toen gastheer Canada toenmalig premier Balkenende uitnodigde. Dit jaar heeft organisator Duitsland ons gevraagd.



Overigens snapt Kamp deels waarom Nederland geen permanent lid is. ,,Niet alleen het economische gewicht van een land is bepalend: de grootte telt eveneens mee, zowel qua oppervlakte als bevolking. Verder is een zekere geografische spreiding voor de G20 gewenst. Ik heb er enig begrip voor dat we er niet standaard bij zijn."

Logisch

Voor komend jaar hoopt het Kabinet op een uitnodiging van Argentinië dat dan gastheer is. ,,Dat hebben we ook vorige week besproken toen de Argentijnse president en een aantal ministers in Nederland waren."

Desalniettemin is het logisch als ons land in de toekomst permanent lid wordt, meent minister Kamp. ,,We zijn de zeventiende economie ter wereld, onze export zit in de mondiale top vijf en qua digitale infrastructuur behoren we tot de top-tien. Dus ja, het is goed dat we erbij zijn."

Dat Kamp aanwezig mag zijn in Düsseldorf is overigens ook om een andere reden niet vanzelfsprekend. De G20 is in de eerste plaats bedoeld voor regeringsleiders. Dit keer staat echter voor het eerst ook internet en de digitale economie nadrukkelijk op de agenda. In de aanloop van de hoofdtop op 7 juli in Hamburg komen vandaag daarom de ministers van Economische Zaken al bij elkaar in Düsseldorf.

Digitale economie

Kamp vindt het logisch dat de G20 ook over de digitale economie praat. ,,Meer en meer zaken worden online afgewikkeld, zowel tussen burgers en bedrijven als tussen burgers, bedrijven en overheden. Die ontwikkeling verloopt alleen niet overal even snel, zelfs niet in ontwikkelde landen."

Vandaag maken de ministers naar alle waarschijnlijkheid meerdere afspraken bekend. ,,Om innovatieve bedrijven te laten groeien - en Nederland heeft er veel, neem Booking.com en Snappcar - is het goed als er uniforme standaarden bestaan. Verder gaan we afspreken dat de regels voor deze bedrijven het ondernemen niet vooraf onmogelijk maken. Ingrijpen doe je pas bij problemen. Ook willen we de scholing in digitale vaardigheden wereldwijd stimuleren."

Drones

Nederland heeft de wereld daarbij veel knowhow te bieden. ,,Onder meer doordat de 4G-dekking hier 99 procent is, lopen we bij veel ontwikkelingen voorop. Zoals smart farming door gebruik van big data afkomstig van sensoren en drones. Ook experimenteren we in Groningen al met 5G."