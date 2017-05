Kansloos! Meer boetes voor illegale goksites, maar effect blijft uit

De vraag is wel hoe effectief de nieuwe initiatieven zijn: tot nu toe blijken buitenlandse bedrijven zich van boetes bijzonder weinig aan te trekken. Toch breidt de Kansspelautoriteit haar jachtterrein uit. Tot nu toe richtte zij het vizier op handhaving van buitenlandse bedrijven die Nederlandstalige pagina's exploiteren, een site met een .nl-adres hebben of in Nederlandse media adverteren. Vanaf 1 juni bestraft de autoriteit ook andere trucjes om Nederlandse klanten te lokken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om domeinnamen met Nederlandse woorden erin: klompenbingo, gezelligheidspoker, rood-wit-blauw-casino. Ook sites die plaatjes van klompen, molens of stroopwafels tonen, zijn de klos. Daarnaast is het aanbieden van typisch Nederlandse betaalmiddelen (iDeal bijvoorbeeld) voortaan taboe, net als een speciale Konings- of Prinsjesdagbonus.

Bescherming jongeren

Om de overtredingen op te sporen zet de overheidsorganisatie extra medewerkers in. Specifieke aandacht komt er voor bescherming van jongeren. De Kansspelautoriteit heeft ongeveer tien klachten gehad over goksites die minderjarigen mee laten spelen. ,,Dit is een hoogst onwenselijke, risicovolle situatie." De autoriteit gaat onderzoek doen om een beter beeld te krijgen van de omvang van het probleem.



Online gokken is nog steeds verboden in Nederland. Over legalisering wordt al jaren gesproken. Een wetsvoorstel dat dat moet regelen, ligt nu bij de Eerste Kamer. Overtredingen van de huidige wet worden nog steeds bestraft.



Bijzonder effectief is dat niet. De Kansspelautoriteit kan weliswaar een boete opleggen tot 10.000 euro of 10 procent van de jaaromzet, maar overtuigende machtsmiddelen heeft de autoriteit niet. Om boetes in het buitenland te kunnen innen, moeten er internationale afspraken zijn, en die ontbreken. Nederland is een van de weinige landen die dit soort boetes uitdeelt. Het resultaat laat zich raden. De meeste boetes worden niet betaald.