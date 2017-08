Kunnen we weer eierkoeken en kipfiletjes kopen?

3. Hoe zit het met soepkip en bouillon?



Leghennen worden na hun pensioen verkocht als soepkip of in stukjes verwerkt in bouillon, snacks en andere samengestelde producten. Daarom wordt ook onderzocht of de uitgelegde hennen op de getroffen bedrijven vrij zijn van fipronil voor ze worden geslacht. In sommige kipproducten is afgelopen dagen fipronil aangetroffen. Maar het gaat om zeer lage concentraties die geen gevaar voor de gezondheid opleveren.



4. Zijn koekjes en andere producten met eieren veilig?



Laboratoria hebben in producten als eierkoeken, eiersalade en mayonaise fipronil in zeer kleine concentraties aangetroffen. Zó weinig dat consumenten zich daar 'geen enkele zorg' over hoeven te maken, stelt de NVWA. ,,Ook niet als je er iets meer van eet.''



5. Hoe groot is de schade?



Het fipronilschandaal is een gigantische strop voor de eiersector. Een gemiddelde kippenboer met 40.000 leghennen lijdt per dag meer dan 4.000 euro verlies, becijferde een agrarisch adviesbureau. Geen bank durft zich nog aan een schatting van de totale schade te wagen, LTO schat die op 'honderden miljoenen'. Veel is nog onzeker: hoe groot is de imagoschade voor het Nederlandse ei? Laten consumenten eieren links liggen? Breidt het schandaal zich nog verder uit over Europa? Wat gebeurt er komende tijd met de eierprijs? De schade van de Nederlandse supermarkten bedraagt 'tientallen miljoenen', volgens brancheorganisatie CBL. ,,Het gaat om logistieke en arbeidskosten van de terugroepacties, de misgelopen omzet en de miljoen eieren die we moeten laten vernietigen.''