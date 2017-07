'Kwart van huizen wordt boven vraagprijs verkocht'

Dat meldt voorzitter Ger Jaarsma van de makerlaarsvereniging vandaag in een toelichting op de tweedekwartaalcijfers. Hij spreekt van ongekend hoge percentages. De prijzen worden volgens hem ook opgedreven omdat particuliere beleggers actief meebieden boven de vraagprijs van woningen. Ook is het voor het eerst sinds 2004 dat er in Nederland minder dan 100.000 woningen te koop staan.

De NVM-makelaars zijn samen goed voor circa driekwart van de markt. Zoals bekend is de huizenmarkt in grote steden als Amsterdam en Utrecht gunstig voor verkopende partijen. Maar ook in andere steden is sprake van een sterke stijging.

De regio Kennemerland met daarin plaatsen als Castricum en Beverwijk heeft Amsterdam het afgelopen kwartaal ingehaald als de meest krappe NVM-regio. Verder valt het op dat Almere op woningzoeksite Funda het meest aan populariteit won. Het aantal transacties in Lelystad is met een plus van 50 procent het sterkst gestegen.

Ook valt het op dat steeds meer Amsterdammers hun heil zoeken in Almere. Ondertussen is 14 procent van de Almeerders afkomstig uit Amsterdam, aldus de NVM. Mensen uit Almere verkassen daarbij relatief vaak naar Lelystad.

Nieuwbouw

Verder pleit Jaarsma voor meer nieuwbouwwoningen voor starters en middeninkomens. Hoewel in het tweede kwartaal van het jaar een recordaantal van 10.000 nieuwbouwwoningen te koop werd gezet bij NVM-makelaars, zijn deze huizen volgens Jaarsma vaak voor meer welvarende gezinnen.

Krap 10 procent van die huizen werd voor minder dan 200.000 euro te koop gezet. Volgens de NVM worden daardoor met name (alleenstaande) jongeren van de markt gedrukt. Volgens Jaarsma is er momenteel sprake van een tekort van 200.000 nieuwbouwwoningen. Hij pleit onder meer voor speciale minister van Bouwen, niet alleen om nieuwbouwprojecten aan te jagen, maar ook om het tekort aan vakmensen op de bouwplaats aan te pakken. Hij denkt dat er jaarlijks 80.000 nieuwbouwwoningen bij moeten komen.