Lieg jij wel genoeg?

Minder Nederlanders zijn lange tijd werkloos

7:32 De langdurige werkloosheid in Nederland is in het eerste kwartaal verder afgenomen. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Er zaten nog zo'n 182.000 mensen langer dan een jaar thuis terwijl ze wel op zoek waren naar een baan. Dat waren er 50.000 minder dan in de eerste drie maanden van vorig jaar.