LIVE: AkzoNobel met rug tegen de muur tijdens aandeelhoudersvergadering

Een ramp. Niets minder dan dat zou een overname van verf- en chemieconcern AkzoNobel door branchegenoot PPG Industries zijn, aldus Akzo-topman Ton Büchner. Maar de vraag is of zijn aandeelhouders daar net zo over denken, zeker na gisteren.



Toen deed PPG een nieuw bod op de Nederlandse multinational: 96,75 euro per aandeel, inclusief dividend. Het vorige bod was 90 euro. Omgerekend telt het nieuwe bod op AkzoNobel op tot een bedrag van 26,9 miljard euro, rekent PPG voor. In een begeleidende brief schrijft Michael McGarry, topman van het bedrijf, dat het de laatste kans is voor de Akzo-top.