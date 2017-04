Mediaspeler voor streamen is in strijd met auteursrecht

Auteursrechtenorganisatie Stichting Brein had de website filmspeler.nl voor de rechter gesleept, omdat de apparaten die daar werden aangeboden illegaal zouden zijn. Via software op de speler, die in veel Nederlandse huiskamers staat, kunnen consumenten op hun tv bijvoorbeeld sportwedstrijden en films kijken die van internet worden 'geplukt'.

Illegaal

De rechtbank Midden-Nederland had het hof in Luxemburg gevraagd of dit in strijd is met het auteursrecht. Dat oordeelt dat het illegaal is om films en andere producties die auteursrechtelijk zijn beschermd via zo'n speler te tonen. De uitspraak geldt nu al voor de hele EU, maar de rechtbank Midden-Nederland gaat nog een eindoordeel vellen in de rechtszaak.