'Meer Nederlanders in Panama Papers'

Pond jojoot naar nieuw hoogtepunt

18 april Het Britse pond sterling staat op het hoogste punt sinds december, nadat de Britse premier Theresa May vervroegde verkiezingen heeft uitgeschreven. Rond 13.00 uur was de munt ruim 1,186 euro waard, een halve procent meer dan gisteren. Investeerders zijn zichtbaar blij met de duidelijkheid die May met haar aankondiging creëert.