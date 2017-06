Mexicanen boos op Heineken om biertje met tequilasmaak

De zogenoemde Tequila Regulatory Council (TRC) is in 1994 in het leven geroepen om de reputatie van de Mexicaanse sterke drank hoog te houden, zoals gelijksoortige organisaties dat in Europa doen voor champagne en gorgonzola. De tequilawaakhond stelt strenge minimumeisen waaraan alle dranken die zichzelf tequila willen noemen moeten voldoen.



Zo moeten bijvoorbeeld de agaves die worden gebruikt tijdens het distilleren uit een speciaal aangewezen gebied in Mexico komen, die het alleenrecht hebben op het verbouwen daarvan. Ook moet 25 tot 51 procent van een mixdrankje tequila bevatten om de naam op het label te mogen hebben. Heineken voldoet volgens de waakhond in ieder geval niet aan de laatste regel volgens de TRC.



,,Of ze halen het woord tequila van het flesje, of ze doen er wat tequila in. Als ze dat weigeren, dan hebben we geen andere keuze dan naar de rechter te stappen’’, aldus González tegen The Financial Times.