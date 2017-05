Wonen in grote steden steeds moeilijker voor middeninkomens

Etihad zet topman Hogan per direct aan de kant

8 mei Luchtvaartmaatschappij Etihad Airways heeft topman James Hogan per direct uit zijn functie gezet. Hij verlaat het bedrijf per 1 juli, heeft het luchtvaartbedrijf onderneming vandaag bekendgemaakt. Dat Hogan vertrekt was al bekend, maar tot dusver zou hij pas ergens in de tweede helft van het jaar opstappen.