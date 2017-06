'Miljardenboetes' voor Facebook-achtigen, maar helpt het onze privacy?

PrivacymaatregelenCookies accepteren? Onnadenkend klikken we massaal op ‘ja’. Het is zo simpel, en daarmee ook gemakkelijk ingeburgerd. Vanaf 25 mei volgend jaar komt er door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een nieuwe vraag bij: ‘Mogen wij uw gegevens gebruiken?’ Houden bedrijven zich er niet aan, dan kan het voor oplopen tot miljardenboetes. Maar doet dit echt iets voor onze privacy?

Volgens het Financieele Dagblad (FD) is de huidige boeteregeling, waardoor Facebook dit jaar waarschijnlijk enkele miljoenen kwijt is, ‘kinderspel’ vergeleken bij de nieuwe Europese stap. Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit persoonsgegevens, spreekt zich in het FD duidelijk over de aanpassing uit: ,,Dit kan heel vervelend worden voor bedrijven. We willen dat ze de privacywet respecteren, en we geven geen kwantumkorting.”

In het Algemeen Dagblad sprak Wolfsen zich in april al uit over het belang van privacy. ,,Privacy is wat zich in je hoofd afspeelt, in je lichaam, in je huiskamer, je communicatie met anderen. Tegenwoordig vertaalt dit zich allemaal in data. Ik wed met jou dat zoekmachine Google meer over jouw gezondheid weet dan je huisarts. Privacy én data raken tegenwoordig aan alles, aan ons hele maatschappelijke leven."

Vanaf voorjaar 2018 kunnen boetes bij schending van de privacy door de AVG oplopen tot in de miljarden, bij concerns zoals Google en Facebook. Ook kunnen consumenten straks hun info massaal terugvragen, in de vorm van een zogenaamde ‘datarun’. Dit is vergelijkbaar met klanten die bij een bank al hun geld opvragen, waardoor de geldverstrekker failliet kan gaan. Sociale media-websites handelen in data, en komen daarmee stil te liggen als die bron ineens opdroogt.

Toestemming

Toch is de vraag of de AVG voor consumenten echt meer privacy zal opleveren. De verordening verplicht bijvoorbeeld het expliciet toestemming vragen voor het gebruik van gegevens, en het duidelijk aangeven waarvoor de gevraagde data worden gebruikt. Dat wordt in sommige gevallen een lange lijst.

,,Uit onderzoek naar de hoeveelheid voorwaarden die mensen op internet voorgeschoteld krijgen, blijkt dat het veel te veel tijd kost om alles echt te lezen”, zegt Henriëtte Prast, gedragseconoom bij de Universiteit Tilburg. ,,Het is een maatregel die is gebaseerd op een oud model van informatietransparantie, bewustmaken en waarschuwen, dat niet helemaal bij internet past. Als je geen echt alternatief hebt, zoals nu bij cookies, en als je de toezichthouders vertrouwt, zeg je wellicht alsnog gemakkelijk ‘ja’. Het lijkt me van belang dit eerst wetenschappelijk te testen.”

Monopolie

Quote Google en Facebook hebben een monopolie, waardoor je eigenlijk geen echt vrije beslissing kunt maken Martijn van der Veen, Privacy First Ook projectleider Martijn van der Veen van onafhankelijke stichting Privacy First is niet onverdeeld enthousiast. ,,Sociale media zoals Google en Facebook hebben een monopolie. Je kunt moeilijk bij een andere aanbieder terecht, want dan mis je je contacten. Dan is een keus van wel of geen informatie delen eigenlijk geen echt vrije beslissing.”



Over de mogelijkheid data massaal terug te vragen in de vorm van een datarun is Van der Veen positiever. ,,Het is theoretisch heel grappig, maar de vraag is hierbij wel of genoeg mensen het tegelijk gaan doen om een bedrijf te raken. Privacyrechten zijn nu nog te zeer gericht op een individuen, terwijl burgers zich voor echte macht moeten organiseren.”

Mainstream