Minder hypotheken bij grootbanken Rabobank en ING

Nederlanders gaan bij de keuze voor een hypotheekaanbieder weer relatief minder vaak voor de zogeheten grootbanken. Volgens cijfers van IG&H Consulting hebben de grote spelers zoals Rabobank en ING in het eerste kwartaal van het jaar voor het eerst in een jaar weer aan marktaandeel verloren.

De grootbanken waren in het eerste kwartaal goed voor een marktaandeel van 52 procent, wat een daling van 5 procent betekent. De daling komt vooral doordat ING en Rabobank hun marktaandeel zagen krimpen. ABN AMRO was goed voor een minieme plus.

De hypotheekmarkt was in het eerste kwartaal qua omzet goed voor 23,2 miljard euro. Dat betekende het hoogste niveau in tien jaar. Ten opzichte van een jaar eerder steeg de hypotheekomzet met ruim 46 procent. In het eerste kwartaal van 2017 zijn 83.000 hypotheken verkocht, ruim 20.000 meer dan een jaar geleden.

Doorstromers

De groei van de hypotheekmarkt werd vorig kwartaal voor een groot gedeelte aangejaagd door huizenbezitters die een nieuw huis kochten, de zogenaamde doorstromers. Afgelopen kwartaal waren zij goed voor 55 procent van de omzet. Ook worden veel hypotheken overgesloten, vanwege de zeer lage rente.

,,Doorstromers profiteren sterk van de groeiende huizenmarkt, terwijl starters achterblijven en last lijken te hebben van de aangescherpte leennormen en de stijgende huizenprijzen", aldus IG&H Consulting. Het aantal starters is naar verhouding licht gestegen met 11 procent en is goed voor 5,5 miljard euro van de hypotheekomzet.

