Moderne kas is groter, groener en (nog) digitaler

Dat is enerzijds te danken aan het feit dat consumenten weer meer te besteden hebben. Dan komt er sneller een verse bos bloemen of nieuwe orchidee op tafel. Ook de Nederlandse tomaten, komkommers en paprika's vinden momenteel goed aftrek. Dankzij die stijgende vraag krijgen de telers ook een betere prijs van hun klanten. In de sector staan de seinen om te investeren daardoor op groen. Gevolg is dat de schaalvergroting in het Westland en andere glastuinbouwgebieden komende tijd zal doorzetten, verwacht de Rabobank. ,,Voor groentetelers die aan de grote supermarktketens leveren, is schaalvergroting de toekomst. Om de kwaliteit en voedselveiligheid te kunnen waarborgen, willen retailers tegenwoordig liever grote volumes afnemen van twee vaste leveranciers waar ze nauw mee samenwerken dan kleine partijen van vijftien verschillende.''



Van bloemen- en plantentelers eisen tuincentra en supermarkten dat ze duurzamer gaan telen. In essentie is het natuurlijk niet bepaald milieuvriendelijk om tropische planten te kweken in op aardgas warm gestookte broeikassen. Vandaar dat steeds meer telers overstappen op aardwarmte (zie kader boven) en werken aan energieneutrale kassen. Om daar serieuze investeringen in te kunnen doen, is schaalgrootte eveneens noodzakelijk.