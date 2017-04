Moet je de hypotheekrente 30 jaar vastzetten of beter toch 10?

1) Hoe werkt de hypotheekrente?



De hypotheekrente kun je zien als een vergoeding voor het geld dat je leent van de geldverstrekker. De hoogte verschilt wel per hypotheekverstrekker. De rente op kortdurende hypotheken ligt lager dan dat van langdurende, maar de percentages bevinden zich sowieso op een historisch laag niveau.

2) Zitten er alleen maar voordelen aan het vastzetten van een lage rente?



Er zitten wat haken en ogen aan. Hoe lager de hypotheekrente, hoe lager je maandlasten, maar de zekerheid van het vastzetten kost geld. Daardoor gaat de rente die je moet betalen omhoog. De Vereniging Eigen Huis sprak vanochtend echter van misleiding bij het afsluiten van een lange rentevaste periode. In de praktijk blijken die 20 óf 30 rentevaste jaren niet echt 20 of 30 jaar vast te zijn, zodra je verhuisd. Bij verhuizing - gemiddeld genomen verhuizen mensen om de zeven jaar - blijken banken en verzekeraars kleine lettertjes te hanteren, waardoor die 'garantie' om je hypotheek 'mee te nemen' komt te vervallen.

3) Waar moet ik voor kiezen?



Harrie-Jan van Nunen, directeur van De Financiële Makelaar, raadt in de meeste gevallen aan om voor een kortere hypotheekperiode te gaan. ,,Als je een hypotheek neemt, moet je jezelf altijd twee vragen stellen: 'Hoe groot is de kans dat ik echt 30 jaar lang in dit huis ga wonen?' of 'Weet ik zeker dat mijn rentepercentage verhuisbaar is?'"



,,Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat een jonge starter aan het begin van zijn loopbaan nu al weet dat hij binnen een aantal jaar groter wil gaan wonen", aldus van Nunen. ,,Dan stel ik vaak een kortere hypotheek voor, omdat hij misschien voordeliger uitkomt als hij het bedrag dat hij overhoudt aan rente stopt in zijn aflossingen. Dat kan elke hypotheekexpert voor je berekenen. Als je bewust kiest voor een lange vaststaande rente, vraag dan goed door welke verhuisvoorwaarden van toepassing zijn op je hypotheek zodat je niet voor verrassingen komt te staan."

4) Hoe voorkom ik ongewilde verrassingen?



Weet dat het meeverhuizen van de rente niet in alle gevallen geldt, zegt woordvoerder Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. ,,De ene regeling is de andere niet. Bij Rabobank kun je bijvoorbeeld gerust verhuizen van een goedkoper huis (met NHG garantie) naar een duurder huis. Bij ING en Allianz niet, en we hebben gemerkt dat de adviseurs van die banken de consument daar onvoldoende over inlichten. Wij hebben geconstateerd dat zij te weinig weten over hun eigen verhuisvoorwaarden. Wees dan ook heel kritisch tijdens gesprekken en vraag vooral door."

De la Porte heeft nog een algemene tip voor twijfelaars. ,,De allerlaagste hypotheekrente kent vaak de slechtste verhuiswoorwaarden, blijkt uit ons onderzoek."