Nationale-Nederlanden wint rechtszaak woekerpolissen

De rechter oordeelde dat Nationale-Nederlanden zijn klanten in het algemeen voldoende informatie heeft gegeven over de kosten en de premies van de polissen. Ook waarschuwde NN de klanten voldoende. Daarnaast hield de maatschappij zich aan alle regels die golden in de tijdsperiode waarover Vereniging Woekerpolis procedeerde.



Er lopen bij de rechtbank Rotterdam nog twee andere collectieve acties over vermeende woekerpolissen en verschillende zaken van individuele consumenten.



Verzekeraar NN leed eerder dit jaar nog een gevoelige nederlaag in de woekerpolisaffaire. Klachteninstituut Kifid oordeelde toen dat de verzekeraar ten onrechte kosten heeft ingehouden en dat de klant daarvoor gecompenseerd moet worden.