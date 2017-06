Nederlandse economie groeit het sterkst in tien jaar

Reconstructie Overname Akzonobel was 'kansloze missie'

11 juni De top van PPG voelde al in maart dat het een kansloze missie was om AkzoNobel over te nemen. Daarna speelde topman Michael McGarry, 'de Donald Trump van PPG', alles of niets, maar vergrootte daarmee juist de afstand tot Akzo.