Nederlandse tulpenteelt floreert

Sterkste prijsstijging koopwoningen in 15 jaar

10:10 Bestaande koopwoningen waren afgelopen maart ruim 7,3 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging in vijftien jaar, blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster vandaag.