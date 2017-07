'Niet gamen, maar zemen'

Een mooi motto, maar is crowdfunding nu echt nodig om dat doel te realiseren?

,,Met crowdfunding halen we niet alleen geld op, we binden ook directeuren en wethouders aan onze missie. Een groot aantal van onze sponsors - 132 om precies te zijn - zijn grote bedrijven. We bouwen daarnaast met deze actie naamsbekendheid op. We willen ons profileren als een hip en aantrekkelijk bedrijf voor jongeren om voor te werken. We hebben zelfs een speciale kledinglijn ontwikkeld met speciale Nelis-T-shirts en Nelis-petjes.''



Er bestaan allerlei subsidiepotjes om probleemjongeren aan het werk te helpen. Waarom spreekt u die niet aan?

,,Om een beroep te doen op potjes moeten we drie beleidsmedewerkers fulltime in dienst nemen. Voor geld uit Europa moeten we een heel boekwerk indienen. We willen juist minder afhankelijk zijn van subsidies en gemeenten. De vergoeding die wij krijgen om probleemjongeren te helpen, is laag én er komen sowieso weinig jongeren uit de kaartenbakken van de gemeenten. Daarom pakken we nu zelf de handschoen op en gaan we jongeren actief opzoeken en halen we zelf opdrachten binnen bij bedrijven die deze jongeren een kans willen geven.''