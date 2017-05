Nieuwe 'ringweg' voor scheepvaart door komst windmolens

Toename bij­stands­uit­ke­rin­gen door 'nieuwe Nederlanders'

11:01 Het aantal bijstandsgerechtigden is in het eerste kwartaal gestegen tot 474.000. Dat zijn er 15.000 meer dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond toegenomen.