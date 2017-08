'Nieuwe start Kijkshop? Iedereen heeft het recht om zijn geld kwijt te raken'

De inzameling begon op 1 augustus 2017 en lijkt halverwege de maand op koers om het doel te halen. Woordvoerder Ben Steenstra is tevreden met het resultaat. ,,Je weet nooit van tevoren hoe het loopt, dus we zijn blij dat meerdere partijen even enthousiast blijken te zijn over ons idee als wij.''



132 partijen investeerden tot nu toe in TONE, een nieuwe webshop waarop producten van Kijkshop aangeboden zullen worden. Gebruikers kunnen op TONE recensies lezen over die producten. Waarin het platform verschilt van de concurrentie, is dat de gebruiker vervolgens kan beeldbellen, chatten of telefoneren met de recensent om direct advies te vragen. Elk advies dat tot een transactie leidt, wordt beloond met een commissie.



Opvallend is dat van de 132 investeerders slechts tien bedrijven zijn. Volgens een woordvoerder van Symbid bestaat de groep investeerders uit een mix van Kijkshopmedewerkers en individuen of bedrijven die tot het netwerk van de site behoren. Het gemiddelde geïnvesteerde bedrag ligt rond de 4.400 euro, veel meer dan wat projecten normaal gesproken opbrengen.