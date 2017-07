'Nieuwe Tesla vrijdag van de band'

De eerste 30 klanten van de elektrische wagen krijgen hun Tesla aan het eind van de maand. Het model voldoet aan alle wettelijke eisen en loopt twee weken voor op schema, aldus Musk op Twitter. In augustus worden er 100 Model 3's geproduceerd, een maand later al meer dan 1.500. Er zijn al meer dan 400.000 orders voor het model binnen. De automaker annuleerde vorig jaar nog meerdere grote orders.



Topman Elon Musk onthulde in april 2016 de Model 3. Vanaf dat moment konden geïnteresseerden tegen een aanbetaling van 1.000 dollar een plek op de wachtlijst voor de auto krijgen. Met een prijskaartje van ongeveer 35.000 dollar was de Model 3 aanzienlijk goedkoper dan de andere modellen van Tesla. In een week tijd ontving het bedrijf 325.000 orders. Ook in Nederland leidde de aankondiging tot lange rijen bij Tesla-dealers.