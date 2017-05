Nieuwe wijken voorlopig nog lang niet gasloos, in strijd met beloften

Van de 230.000 nieuw te bouwen woningen krijgen 150.000 – dat is 64 procent - een gasaansluiting. Een kwart wordt aangesloten op een warmtenet: dat kan duurzaam zijn, maar alleen als de warmtebron niet fossiel is. Slechts 12 procent van de woningen gaat honderd procent duurzaam gebouwd worden via bijvoorbeeld koude-warmteopslag of een warmtepomp.



Natuur & Milieu spreekt van een zeer onwenselijke ontwikkeling, zeker nu een gemiddeld gasnet minstens veertig jaar meegaat. Dat geld is straks voor een flink deel weggegooid. Om de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken heeft Nederland in het klimaatverdrag van Parijs afgesproken de duurzaamheidsambities flink op te voeren. In 2050 moet de hele economie van de fossiele brandstoffen af zijn, wil het Kabinet.



,,Terwijl alle Nederlandse woningen zo snel mogelijk van het gas moeten, sluiten we nu de meerderheid van nieuwe woningen nog steeds op gas aan,” zegt woordvoerder Talitha Koek. Volgens de belangenclub zijn er genoeg alternatieven beschikbaar, zoals all-electric woningen – huizen die geheel op stroom draaien. ,,Ze worden echter te weinig toegepast blijkt uit dit onderzoek.”