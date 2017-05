Olie, en dus ook benzine, blijft nog lang goedkoop

De tijden waarin oliekartel Opec de prijzen dicteerde, zijn voorbij. Met dank aan de schalieproducenten in de VS en de grote oliemaatschappijen. Zij kunnen goedkoop olie produceren en dat zet een rem op de prijs.



Even leek de oude Opec-truc te werken. Onder aanvoering van Saoedi-Arabië besloten de olieproducerende landen, aangevuld met niet-leden als Rusland, minder olie op te pompen. Minder aanbod betekent een hogere prijs, was het idee. En de prijs steeg, al was het kortstondig. Inmiddels kost olie weer minder dan 50 dollar per vat, evenveel als voor de productiebeperking. Eind deze maand zal waarschijnlijk tot een verlenging van de productiebeperking worden besloten. Maar in de markt is weinig geloof dat de afspraak nu wel tot hogere prijzen zal leiden.