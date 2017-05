Omgaan met tegenstrijdige opdrachten doe je zo

Volstrekt tegenstrijdige opdrachten zijn op de werkvloer heel gewoon. En het wordt alsmaar erger. Organisaties willen wendbaar zijn. Ze werken vaker in korte klussen met mensen van verschillende afdelingen. Die flexibiliteit leidt gek genoeg tot meer bazen, die nog meer door elkaar heen lopen dan je al gewend was.

De projectmanager wil dat je met ondernemersmentaliteit het initiatief pakt. Je afdelingsmanager wil dat eigen initiatief eerst in drievoud op zijn bureau zodat hij er lekker over kan gaan zitten beslissen. Je oude collega is ondertussen door je teammanager tot senior professional benoemd, en mag informeel leiding geven. Zo heeft de teammanager meer tijd om van jou vernieuwende creatieve oplossingen te eisen terwijl die senior hamert op de huisregels, want zo doen wij het hier nu eenmaal. En jij moet ondertussen niets vragen en alles zelf oplossen terwijl je - dûh- net dát eerst had moeten vragen.

Je raakt gevaarlijk verstrikt in een knoop die lijkt op de bedrijfsvariant van de rattenkoning. Zo noemen biologen een kluwen ratten met in elkaar verstrikte staarten. Wat je moet onthouden: ze willen allemaal een andere kant op. Dus raken ze alleen maar meer in de knoop. Het loopt niet goed af.

Sommige businesskenners adviseren tegenstrijdigheden bespreekbaar te maken en de leiding advies te vragen. Krijgen jullie de kluwen niet ontrafeld, lach er dan samen om. Dat scheelt opgekropte frustratie.

Mocht jouw bedrijf nou net een tikje meer lijken op de kantoorhel, dan hebben we meer aan deze theorie: als kind leerde je al omgaan met tegenstrijdigheid. Als je een ijsje wilde en het mocht niet, dan wist jij toch ook bij wie je moest aankloppen?