Omzet detailhandel blijft maar stijgen

De winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren wisten voor de elfde maand op rij meer om te zetten. Winkels in meubels en huishoudartikelen realiseerden voor de achtste achtereenvolgende maand een omzetgroei en ook winkels in schoenen en lederwaren en de drogisterijen en parfumerieën hebben meer omgezet.



Winkels in voedings- en genotmiddelen behaalden een omzetgroei van bijna 2 procent. Dat was te danken aan hogere prijzen, want de winkels verkochten evenveel als in mei 2016. De omzet van de supermarkten groeide met ruim 2 procent, die van de speciaalzaken kromp met 1 procent in vergelijking met een jaar eerder.