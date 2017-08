Omzet Nederlandse detailhandel groeit

Vooral winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren boerden goed. Hun omzet lag ruim 9 procent hoger vergeleken met vorig jaar. Ook groeide de omzet van winkels in persoonlijke verzorging, winkels in kleding en winkels in schoenen en lederwaren. Winkels in voedings- en genotmiddelen behaalden volgens het statistiekbureau in juni een omzetstijging van 4,6 procent.



Winkels die consumentenelektronica verkopen doen het minder goed. Zij zetten ruim 4 procent minder om dan een jaar eerder. Sinds februari van dit jaar is de omzet van de elektronicawinkels onafgebroken lager dan een jaar eerder.