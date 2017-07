Ondernemingsraad VW eist uitleg over grootschalig Duits autokartel

Ca­la­mi­tei­ten­fonds: 'Angst geen reden voor restitutie reiskosten'

21 juli Iedere Nederlander die zich zorgen maakt na de aardbeving langs de Turkse kust van afgelopen nacht, kan besluiten naar huis te gaan. ,,We snappen dat mensen geschrokken zijn'', zegt een woordvoerder van het Calamiteitenfonds. ,,Maar angst alleen is geen reden om reiskosten volledig of deels terug te geven aan reizigers.