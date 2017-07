Ook Nederland blijkt waar brexit-walhalla

De Duitse triomfantelijkheid neigt naar dansen op het Britse graf. Op haar website noemt FMF de brexit 'de kans van de eeuw voor Frankfurt' en sneert het naar de 'zwakke overheid' van Groot-Brittannië. Hubertus Väth stelt dat er absoluut geen sprake is van leedvermaak. ,,De brexit is voor Europa een verdrietige zaak, en daarmee ook voor ons. Als we het terug konden draaien zouden we dat doen. Maar tegelijk is de situatie zoals hij is. Never waste a good crisis, is daarom nu ons devies."



Hoe dan ook: de Nederlandse opstelling staat hiermee in scherp contrast. ,,Ik heb geen enkel enthousiasme voor de brexit", zei minister Kamp dit weekend in De Volkskrant. ,,Het raakt me elke keer als ik het er over heb." Die terughoudende benadering heeft alles te maken met de zeer innige Nederlands-Britse handelsbanden, die geholpen zijn bij een zo zacht mogelijke brexit.



Kamp heeft er in dit stadium geen belang bij de Britten voor het hoofd te stoten. Dat vertaalt zich in een discrete lobbystrategie. In tegenstelling tot andere financiële centra (Frankfurt, Parijs, Dublin en Luxemburg) heeft Nederland geen specifieke financiële lobbyclub die de belangen van Amsterdam behartigt. Je hebt het Netherlands Foreign Investment Agency, maar dat moet de aandacht over meerdere sectoren verdelen.



Het gevaar is dat die bescheidenheid uitmondt in te veel passiviteit. Maar wie naar de cijfers kijkt, ziet dat Amsterdam het helemaal zo slecht niet doet. Kamp meldde dit weekend dat sinds de brexit dertien bedrijven voor Nederland hebben gekozen, goed voor 730 banen. De Duitse score? 1.000 banen, tot nu toe, aldus FMF-voorman Väth. Een heel bescheiden verschil, als je het afzet tegen het rumoer in de media, waar Frankfurt steevast als grote winnaar van de brexit wordt neergezet, gevolgd door Dublin.