Oost-Europese truckers vervoeren steeds meer Nederlandse vracht

Kipketen KFC gaat ook bezorgen

6 juni Kentucky Fried Chicken gaat zijn eten via Thuisbezorgd.nl naar klanten brengen. Dat hebben de twee bedrijven vandaag bekendgemaakt. In Den Haag start de bezorgdienst vandaag al in een testproject vanuit één restaurant. KFC wil ook snel gaan bezorgen in Eindhoven en Amsterdam.