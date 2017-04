Ophokplicht bezorgt boer en kip geen vrolijk paasfeest

De 30 miljoen eitjes die we dit weekend verorberen tijdens het Paasontbijt komen van kippen die al maanden geen buitenlucht meer hebben gezien. Onbegrijpelijk dat in Nederland nog steeds een ophokplicht geldt, vinden boeren en eierhandelaren.

Want terwijl de kippen in buurlanden al weer buiten scharrelen, is de ophokplicht hier vanwege het nog altijd rondwarende vogelgriepvirus deze week opnieuw verlengd.



Pluimveehouders Hans en Anne-Greet Wilting hadden zo gehoopt dat hun kippen voor Pasen weer naar buiten konden. Maar hun vrije uitloop in Stadskanaal is nog altijd leeg. Al het Nederlandse pluimvee zit al sinds begin november dag en nacht op stal.

Schade

Dat is niet alleen vervelend voor de pakweg vijf miljoen leghennen die voor de vogelgriepuitbraak wel buiten kwamen. Voor de bijna 200 boeren met een vrije uitloopstal is het extra zuur. Hun eieren worden afgewaardeerd tot goedkoper scharrelei. Een gemiddeld bedrijf loopt daardoor wekelijks 5.000 euro mis, becijfert landbouworganisatie LTO. En dat al twaalf weken lang. Voor de hele Nederlandse eiersector staat de schadeteller na twee maanden vogelgriep al op ruim 10 miljoen euro, stelt brancheorganisatie Anevei.



Wat de boeren en eierhandelaren vooral steekt: in steeds andere EU-landen mogen de kippen al wel weer naar buiten. 25 kilometer van de Groningse kippenstal van het echtpaar Wilting bijvoorbeeld, in Duitsland. Maar ook in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland geldt geen landelijke ophokplicht meer. ,,Dat is merkwaardig, want het vogelgriepvirus trekt zich niks aan van landsgrenzen'', zegt Anne-Greet Wilting. ,,Wij willen daarom weten waar Nederland het besluit om de ophokplicht te verlengen precies op baseert.'' Zij stapte daarom naar de rechter. Maandag diende een kort geding dat door 48 kippenboeren en LTO werd gesteund. De rechter doet op 24 april uitspraak.

Streng

De Nederlandse pluimveesector loopt permanente schade op door de strenge maatregelen, verklaart voorzitter Hubert Andela van Anevei, de organisatie van eierhandelaren. Zij verdienen veel geld aan de export; de meeste Nederlandse eieren gaan de grens over. ,,Door de relatief strenge maatregelen gaan onze afnemers Nederland nu zien als een land dat kennelijk een groter risico heeft op vogelgriep. En zij houden niet van onzekerheid. Daardoor dreigen we klanten te verliezen aan concurrenten uit omringende landen, waar geen ophokplicht meer geldt of alleen nog maar op heel beperkte schaal.''



In Nederland zijn sinds december geen bedrijven meer besmet geraakt met vogelgriep. Wel is het virus eind maart nog aangetroffen bij hobbykippenhouders in Zuid-Holland en Drenthe. Hun dieren zijn geruimd. Omdat wilde vogels het griepvirus nog steeds bij zich dragen, blijft het risico voor bedrijven 'reëel', stelt demissionair staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken. Desondanks heeft hij de maatregelen deze week wel iets versoepeld. Zo hoeven hobbykippenhouders, kinderboerderijen en dierentuinen hun vogels niet langer af te schermen. En pluimvee hoeft voor vervoer naar een ander bedrijf of slachthuis geen klinisch onderzoek meer te ondergaan.

Compensatie