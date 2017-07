Pas als een ceo valt, leer je wat hij waard was

De week van PhlippenSandra Phlippen is chef economie. Elke week behandelt ze een onderwerp dat haar opvalt in de economie.

Een van 's lands bekendste kroonjuwelen AkzoNobel kwam woensdag met dramatisch nieuws: ceo Ton Büchner stopt per direct vanwege zijn gezondheid. Een boegbeeld als Büchner dat plotseling wegvalt, middenin een ongekend felle overnamestrijd. Normaal gesproken zou dat moeten leiden tot een forse koerssprong. Omhoog of omlaag, allebei kan.

Als de koers omhoog gaat, dan denken investeerders mogelijk dat de overname van het Amerikaanse PPG toch doorgaat nu de belangrijkste verdediger van de tegenpartij (Büchner) wegvalt. De waardestijging van het bedrijf door een overname, zou direct na het nieuws in een koerssprong moeten uitmonden.

Maar een flinke koersdaling had evengoed gekund. Büchner was tot dinsdag als een gek bezig met groeien, winst opkrikken en de chemietak afstoten, en ineens komt al dat werk stil te liggen. Investeerders kunnen daarvan terugschrikken, waardoor de koers daalt.

Hoewel ik met de beste man meeleef, moet ik eerlijk bekennen dat dit moment een kans biedt waar ik al een tijdje op wachtte. Het plotseling wegvallen van een ceo is de enige manier om te weten te komen wat een ceo aan waarde toevoegt aan het bedrijf.

Quote Wie denkt nou niet af en toe: is mijn baas die bizarre hoeveelheid geld wel waard? Wie denkt nou niet af en toe: is mijn baas die bizarre hoeveelheid geld wel waard? Wat doet hij of zij wat ik niet kan? Die vraag is dus vrijwel onmogelijk te beantwoorden, omdat de waarde van een bedrijf door veel factoren wordt beïnvloed.

Wiebelend op mijn stoel zat ik de koersen in de gaten te houden de afgelopen dagen. De verwachtingen hooggespannen, want bij 240 eerdere gevallen waar een ceo plots wegviel, werden bedrijven tot wel 8,5 procent meer of minder waard, toonden onderzoekers afgelopen februari nog aan. Dat is een waardeverschil van gemiddeld 65 miljoen dollar.

,,De impact van het wegvallen van een ceo is de laatste jaren alleen maar groter geworden", aldus de onderzoekers. Als dit bij Büchner ook die kant op gaat, dan is de man zijn salaris ruimschoots waard geweest. Maar wat zag ik? Plus 0,3 procent op woensdag, min 0,5 procent op donderdag. Dat is NIKS!! Een rimpeling, meer niet.