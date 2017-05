Percentage groene energie stabiel

Internationale HEMA-concept uit Barcelona en Parijs komt naar Benelux

7:26 De HEMA aan de Overtuin in Velp krijgt als eerste filiaal in de regio Arnhem het internationale winkelconcept. Dat was eigenlijk bedoeld voor de winkels in steden als Barcelona, Parijs en Londen. Het was zo'n succes – ook bij Nederlanders die in het buitenland op vakantie zijn – dat het internationale concept nu wordt uitgerold over Nederland, België en Luxemburg.