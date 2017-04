Persoonlijk contact 34 keer zo effectief als e-mailen

Kennelijk speelt het onpersoonlijke karakter van de mail een rol, stellen de onderzoekers. Nog iets anders: het is niet duidelijk of de ontvanger het mailtje heeft geopend én wat zijn reactie is. Bij persoonlijk contact vindt er tenminste interactie - non-verbaal en verbaal - plaats tussen twee mensen.



Het advies van de onderzoekers: denk twee keer na voordat je even snel een mailtje stuurt naar een collega. De kans dat hij reageert of doet wat je vraagt, is aanzienlijk kleiner dan wanneer je de moeite neemt om even met hem te praten.