Philips ziet winst stijgen

Van Houten laat in een toelichting weten dat het bedrijf nog steeds in gesprek is met Amerikaanse autoriteiten over de defibrillatoren van het bedrijf. De gesprekken gaan over de manier waarop Philips de kwaliteitscontroles organiseerden van de apparaten die na een hartaanval worden gebruikt om het hart via stroomstoten weer aan de praat te krijgen. Bij de presentatie van de jaarcijfers in januari zei Van Houten dat hij rekening houdt met 'betekenisvolle' sancties.