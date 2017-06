Poolse arbeider kan nog even zijn slag slaan

Goedkope Oost-Europese arbeidsmigranten kunnen in Nederland en andere rijke landen nog even iets langer hun diensten tegen lage prijzen blijven aanbieden. Maar straks moet onherroepelijk het mes erin, en harder dan voorzien.

De Franse president Emmanuel Macron is vastbesloten de valse concurrentie op de arbeidsmarkt voor eens en altijd aan banden te leggen. Enkel door zijn toedoen komen de Europese ministers van Sociale Zaken vandaag voor piet snot naar Luxemburg. Ze dachten de herziene detacheringsrichtlijn - die gaat uit van gelijk loon voor gelijk werk - te ondertekenen, maar dat gaat niet door.



West-Europese bouwvakkers, werkers in de land- en tuinbouw en zorgpersoneel blijven daardoor langer last houden van de spotgoedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa, de belangrijkste groepen arbeidsmigranten.

'Aanpak Brussel te slap'

Macron vindt de Brusselse aanpak te slap. Hij wil de detacheringstermijn terug naar maximaal 12 maanden, de helft minder dan Brussel had gepland, louche werkgevers mogen onder geen beding reis- en verblijfkosten van het salaris van hun werknemers aftrekken, nationale arbeidsinspecties moeten Europees informatie uitwisselen over foute bazen en de omzetting van de Europese richtlijn in nationale wetgeving moet in twee in plaats van in drie jaar.

Dat is balen voor tijdelijk EU-voorzitter Malta en Eurocommissaris van Sociale Zaken Marianne Thyssen, die net een groep landen hadden gevormd, groot genoeg om de hevig tegenspartelende Midden- en Oost-Europese landen te overstemmen. In plaats van twee, zijn er nu ineens drie groepen landen: de tegenspartelende Midden- en Oost-Europeanen, de groep die op basis van 'Thyssen' een akkoord wil, en de groep-Macron, die 'Thyssen' wil aanscherpen. En ook voor Lodewijk Asscher is het balen, want hij moet maar afwachten of de kabinetsformatie lang genoeg duurt om het eind van de sociale dumping als minister nog mee te maken.

Quote ,Nééééééééé, hè? Ik had echt deze week op een akkoord gehoopt Agnes Jongerius, Europarlementariër

In het Europese Parlement aarzelt ook zijn partijgenote Agnes Jongerius, die straks als onderhandelaar namens het Parlement in de slag moet met Commissie en lidstaten, tussen blij zijn en balen. ,,Nééééééééé, hè?" was haar eerste spontane reactie. ,,Ik had echt deze week op een akkoord gehoopt, en had dan alles op alles gezet om dat in de onderhandelingen vanuit het parlement nog verder aan te scherpen. Macron neemt hiermee risico's. Maar inhoudelijk ben ik natuurlijk blij. Ik wil de detachering beperken tot zes maanden, Macron komt met twaalf heel aardig mijn richting uit.''

Wijzigingen

Eerder zei Jongerius al in deze krant dat de detacheringstermijn korter moet, omdat 'geen enkel bouwwerk behalve de Sagrada Familia' meer dan zes maanden in beslag neemt. Met spanning wacht ze af wat er met de truckers gebeurt. ,,Dat wordt straks het nieuwe Oost/West-slagveld, maar Macron trekt dat er nu in." Onder druk van vooral Frankrijk wil Brussel in een aparte regeling vastleggen, dat ook Midden- en Oost-Europese truckers al na drie dagen per maand in een West-Europees land het minimumloon verdienen.

Macron, Asscher en Jongerius zitten niet alleen inhoudelijk op één lijn, ze worden ook voortgestuwd door dezelfde motieven. In Nederland en andere rijke landen is de spreekwoordelijke Poolse loodgieter die louter op loon zijn Nederlandse collega de WW in concurreert, een aanhoudend kritiekpunt op Europa. In Frankrijk zijn 'delokalisatie' - verplaatsing van bedrijven naar lagelonenlanden - en sociale dumping, zeker in de verpauperde plattelandsgebieden, een voedingsbodem voor het extreemrechtse Front National. Macron wil met de afspraken de partij van Marine Le Pen de wind uit de zeilen nemen.