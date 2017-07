PostNL gaat ook boodschappen leveren in België

Zoveel geld verdient dj en zakenman Hardwell

15:51 Met het draaien van plaatjes verdient hij goed geld. Ook is hij door muziektijdschrift DJ Mag al meerdere keren uitgeroepen tot beste dj ter wereld. Dj en zakenman Hardwell (29) innoveert in de muziekwereld, vooral op technisch gebied. Van blockchain tot een eigen chatbot voor Facebook Messenger en headliner op festivals als Sensation, dit is waar Hardwell zijn vermogen mee opbouwt.