PPG zet overnamestrijd Akzo door

Primark voorzichtig op stoom in Nederland

10:18 De Britse budgetkledingketen Primark heeft zijn omzet in Nederland het afgelopen halfjaar flink zien groeien. Afgezet tegen de nieuwe winkelruimte, onder meer door de nieuwe megawinkel in het centrum van Amsterdam, viel de groei echter wat tegen. Dat bleek vandaag uit cijfers van moederbedrijf Associated British Foods.