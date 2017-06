Prepaid autoverzekering: je kunt nu betalen per 1.000 kilometer

Winkelketen De Tuinen gekocht door Russische miljardair

26 juni De keten van gezondheidswinkels Holland & Barrett, in Nederland ook wel bekend als De Tuinen, komt in Russische handen. De Russische miljardair Mikhail Fridman telt omgerekend zo'n 2 miljard euro neer voor het Britse winkelconcern dat in diverse landen actief is.