Radiopiraat van nu is harde crimineel die zender met asbest beschermt

In het Gelderse Zieuwent hingen piraten eind april een vat diesel naast hun illegale zender. Nieuwste tactiek is het inbreken in kasten van mobiele providers als KPN of in watergemalen, vertelt Derksen. ,,Daarna tappen ze illegaal stroom af voor hun illegale zenders.” Hij spreekt van levensgevaarlijke situaties voor inspecteurs en de maatschappij. ,,Door uitval van mobiele netwerken is 112 moeilijker bereikbaar of valt het C2000 netwerk voor politie hulpdiensten uit. Bovendien zorgen deze praktijken voor milieuschade.”



Door al deze criminele praktijken stapte Agentschap Telecom afgelopen jaar 127 keer naar de strafrechter. Probleem is echter dat nauwelijks te achterhalen valt wie de eigenaar van de illegale apparatuur is. Van de 127 strafzaken was er slechts bij 9 een aanwijsbare dader. ,,Op heterdaad betrappen lukt zelden en eigenaren zijn moeilijk te vinden.”



De zender langer in de lucht houden om piraten zo te betrappen is ook geen optie. Vaak wordt er onder valse naam uitgezonden. ,,Bovendien blijft de gevaarlijke situatie zo in stand.” De toezichthouder heeft echter een lange adem. Regelmatig wordt later alsnog een dader gevonden, waarna de rechtszaak wordt heropend.