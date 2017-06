Ramen van Eindhovens kantoor doen dienst als stopcontact

De PowerWindows van het Delftse bedrijf Physee slaan zonlicht op in speciale spijlen in dubbelzijdig glas. Die zetten het licht vervolgens om in elektriciteit. De gebruiker kan apparaten direct daarop aansluiten, zoals zijn smartphone of laptop. Daarbij gaat geen energie verloren, wat normaal gesproken wel het geval is. Een eventueel overschot aan energie wordt aan het net geleverd. Het Delftse bedrijf won vorig jaar met het idee de duurzaamheidswedstrijd Green Challenge van de Postcode Loterij, waar een geldprijs van 500.000 euro aan verbonden was.



Volgens Ferdinand Grapperhaus, medeoprichter van Physee, is het grote voordeel van zijn ramen dat het totale oppervlak van een gebouw kan worden ingezet. Als alle ramen worden vervangen door PowerWindows zou dat evenveel stroom moeten opleveren als het gebouw gebruikt. ,,Je kan nooit zo veel traditionele zonnepanelen op het dak zetten van een hoog gebouw om dat te bewerkstelligen. We moeten dus eigenlijk ook zonnepanelen op de façade zetten, maar dat beneemt het zicht van degene in het gebouw en is een nachtmerrie voor architecten. Ons glas neemt deze problemen weg.''