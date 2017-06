Recordverlies voor Blokker, maar bedrijf is geen zinkend schip als V&D

Dat juist de huishoudtak het diepst in de min eindigde, komt deels doordat de reorganisatie daar al het verst is gevorderd. En reorganiseren doet pijn, verklaart Parker Brady. ,,Het is zeven keer goedkoper om een winkel om te bouwen dan compleet te sluiten, inclusief personeel dat wordt ontslagen.’’ Afgelopen twee jaar zijn al tientallen filialen van Blokker en Marskramer in stilte gesloten.



De dieprode cijfers bewijzen volgens vakbond CNV dat voor de afzonderlijke ketens nog een paar hele moeilijke jaren in het verschiet liggen. De 21.000 medewerkers verkeren momenteel in onzekerheid over hun baan.



De jaarcijfers tonen volgens vakbondsbestuurder Martijn den Heijer echter ook aan dat de ingezette ontmanteling van de Blokker Holding 'een terecht besluit' was.