Reizigers woedend over slechte dienstverlening NS na finale

Zorgen over gebrek aan financiële kennis onder tieners

24 mei Het Nibud (Nationaal instituut voor budgetvoorlichting) maakt zich zorgen om het gebrek aan financiële kennis bij tieners. Veel van de in Europees verband onderzochte Nederlandse 15-jarigen weten bijvoorbeeld niet wat ze aanmoeten met een phishingmail of ze zijn niet in staat een loonstrookje te ontcijferen.