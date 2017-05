Rijk worden? Koop oude munten

Wie zeven jaar geleden 10.000 euro aan bitcoins kocht, kan daar nu meer dan 220 miljoen euro voor krijgen. Een duizeligmakend rendement van 31.000 procent in zeven jaar tijd. Maar dat is kattenpis vergeleken bij oude munten. In maart van dit jaar leverde in New York een dollarcent uit 1793 op een veiling 940.000 dollar op, een rendement van 94 miljoen procent. Weliswaar in 224 jaar tijd, maar dan nog.