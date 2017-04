Rotterdamse frisdrankmaker wijst bod van 1,4 miljard af

Persbureau Bloomberg meldde al eerder dat de Fransen belangstelling hadden voor Refresco. Het Rotterdamse bedrijf is sinds 2015 genoteerd is aan de beurs in Amsterdam. Het bedrijf had gisteren bij het sluiten van de beurs een marktwaarde van zo'n 1,2 miljard euro. Vandaag staat het aandeel zo'n 10 procent in de plus.



Refresco produceerde afgelopen jaar in totaal 6,5 miljard liter sap en frisdrank, zowel voor A-merken als huismerken. Daarmee werd een omzet behaald van zo'n 2,1 miljard euro en een nettowinst van 82 miljoen euro. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen meer dan 5500 mensen in dienst in Europa en de Verenigde Staten.