Snapchat gaat slecht, zorgen over voortbestaan

Groei stagneert

Het aandeel van Snap is de afgelopen periode sterk in waarde gedaald. De enige duidelijke opleving die het aandeel de afgelopen periode kende, was toen er sprake was van geruchten over een overname door Google-moeder Alphabet.

Tech-wereld sceptisch

Invloedrijke tech-website The Next Web opent vandaag met de kop 'Sorry Snapchat, het is tijd om afscheid te nemen', een artikel waarin Snapchat het zwaar te verduren krijgt. De conclusie is dat er betere inhoud over familie en vrienden te vinden is op Instagram en dat Snapchat te commercieel is geworden.