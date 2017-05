SnowWorld profiteert van uitbreiding

SnowWorld profiteert flink van de uitbreidingen in de skihal in Zoetermeer. De uitbater van overdekte skibanen heeft daardoor in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar ruim 5 procent meer pistetickets kunnen slijten. Dat leverde meer winst en omzet op.

SnowWorld hield over de zes maanden tot eind maart 4,8 miljoen euro over. Dat is 2,8 procent meer dan de nettowinst van een jaar eerder. De omzet ging daarbij met 3,5 procent vooruit tot 19,3 miljoen euro.

In oktober werd in de hal in Zoetermeer de verlengde derde piste geopend en in december volgde de ingebruikname van de Skybar met groot panoramaterras bij die piste. Daardoor gingen de bezoekersaantallen in Zoetermeer flink omhoog, aldus het bedrijf dat verder ook een hal in het Limburgse Landgraaf exploiteert.

Voor SnowWorld is de eerste helft van het boekjaar verreweg de belangrijkste van het jaar. Daarin wordt doorgaans ruim 70 procent van de jaaromzet gegenereerd. SnowWorld verwacht over het lopende boekjaar in zijn geheel eveneens op een hogere winst uit te komen.

De onderneming probeert ook al een tijd in het buitenland voet aan de grond te krijgen. Zo is er in maart een intentieovereenkomst getekend met een Italiaanse ondernemer voor de realisatie van een skihal nabij Milaan. Naar verwachting kan in 2018 gestart worden met de bouw van het complex.