Sony harkt geld binnen dankzij Playstation en telefooncamera's

Het concern voorziet voor het aankomende jaar een winst van ongeveer 4,5 miljard dollar. De laatste keer dat Sony zoveel winst behaalde was in 1998, toen de eerste Playstation uitkwam en het bedrijf een graantje meepikte van de opbrengst van de film Men in Black.



Sony dankt de hoge winstcijfers onder meer aan zijn PlayStation-spelcomputer. De games-tak blijft groeien en is daarmee aan het einde van het jaar naar verwachting goed voor een derde van de totale winst van het bedrijf. Sony boekt weinig succes met zijn eigen smartphones, maar veel andere smartphonefabrikanten kopen onderdelen voor telefooncamera's in bij Sony.