Staalfondsen krijgen rake klappen op de beurs

Arcelor bungelde onderaan de hoofdindex met een min van 5,3 procent. Het grootste staalbedrijf ter wereld boekte in het eerste kwartaal een beduidend hoger resultaat dan was verwacht, maar toch deden beleggers het aandeel in de verkoop. Analisten hadden daar geen directe verklaring voor.



Niet alleen Arcelor; meer Europese staalfondsen stonden bij de grootste dalers op de Europese beurzen. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde tegen het middaguur 0,1 procent lager op 533,90 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 795,53 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen klommen tot 0,2 procent.



In Frankfurt meldde ThyssenKrupp eveneens kwartaalcijfers en een verhoging van de winstprognose voor het gehele boekjaar. Desondanks ging het staal- en industrieconcern 2,4 procent onderuit. De Duitse rivaal Salzgitter leverde 2,8 procent in.



KPN de sterkste stijger

KPN was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak met een plus van 3,1 procent. Bij de middelgrote bedrijven ging Air France-KLM aan kop met een plus van 4 procent, na een hoger beleggingsadvies door analisten van Kepler Cheuvreux.



VolkerWessels, waarvan de notering in 2003 werd beëindigd, keerde voor 23 euro per aandeel terug naar de beurs. Het bedrijf bleek in trek, het aandeel stond 3,5 procent hoger op 23,80 euro. Oprichtersfamilie Wessels verkocht 25 miljoen aandelen, goed voor een belang van 31,25 procent.



Ook Ajax wist de aandacht op zich gericht. De enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland bereikte voor het eerst in jaren de finale van een Europees voetbaltoernooi. Bij hoge handelsvolumes dikte Ajax 2,1 procent aan.



Beddenverkoper Beter Bed won 3 procent. De onderneming is het jaar positief begonnen en ziet in Duitsland, waar de resultaten al geruime tijd onder druk staan, een ,,voorzichtige kentering'' in de verkoopontwikkeling.



Een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent op 47,74 dollar. De prijs van Brent daalde licht naar 50,70 dollar per vat. De euro was 1,0870 dollar waard, tegen 1,0867 dollar bij het Europese slot donderdag.