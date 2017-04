Staatsloterij verloot 13,5 miljoen onder bedrogen deelnemers

De grote vraag is hoe de Staatsloterij gaat controleren wie er tussen 2000 en 2007 wel (of niet) ooit een of meerdere keren een lot heeft gekocht en dus nu gratis mag meedoen aan de eenmalige bijzondere trekking. ,,We gaan het zoveel mogelijk checken, we hebben daar een heel systeem voor opgezet, maar we gaan ook een beetje uit van de eerlijkheid van de mensen", zegt woordvoerder Jan Driessen van de Staatsloterij. ,,Wie nu 20 loten claimt maar niet kan bewijzen dat hij er destijds ook 20 heeft gekocht, krijgt er in elk geval twee. We hebben voor een uitvoerbaar systeem gekozen. Maar claim je meer loten, zal je toch met enig bewijs moeten komen. Een bankafschrift, je oude lot, een getekende verklaring van je vaste sigarenboer, noem maar op. En als je een grote prijs wint, zullen we zoveel mogelijk doen om te checken of je destijds ook al meedeed."